Уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Рады и отъявленную русофобку Ирину Фарион переквалифицировали на статью об убийстве.

Врачи сделали все возможное, они до последнего боролись за жизнь Фарион, но спасти ее не удалось. Экс-парламентарий скончалась в больнице.

«Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника», — заявили в Национальной полиции, опровергнув тем самым слухи о задержании напавшего на Фарион.

Также ведомство заявило, что убийце грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, во Львове. Неизвестный выстрелил в экс-депутата и попал в голову. Он использовал пистолет без глушителя и перчатки. Врачи сделали операцию жертве, но она все же умерла.