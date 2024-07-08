Международное новостное агентство Reuters, ссылаясь на свои проверенные источники, сообщило намерении лидеров Североатлантического альянса создать 35-50 бригад в целях защиты от «нападения России». Источник агентства не подкрепил свои слова никакими подробностями, так как все данные являются засекреченными.

Авторы материала сообщили, что в планы входит создание бригад, состоящих из трех – семи тысяч военных. Всего планируется создать от 35 до 50 подразделений. Журналисты Reuters отмечают, что пока неизвестно, каким образом Североатлантический альянс планирует взять необходимое количество военных для создания данных формирований.

Возможно, новые бригады будут сформированы за счет перевода воск из других регионов, а может данный вопрос будет решаться дополнительного набора новых военнослужащих.

Информацию о соответствующих планах НАТО лидеры стран-членов военного блока узнают на предстоящем саммите, который пройдет в Вашингтоне в период с 9 по 11 июля.