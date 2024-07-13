Обозреватель издания National Interest Харрисон Касс высказал свое мнение по поводу передачи американских истребителей F-16 Украине. Как отметил журналист, F-16 являются уже устаревшими самолетами, чтобы тягаться с военным потенциалом крупных держав. Поэтому они не смогут продержаться в российском воздушном пространстве.

По словам Касса, F-16 является очень заметным для средств обнаружения. Данный истребитель был создан во времена холодного конфликта Запада и СССР, поэтому он не предназначен для противостояния современному модернизированному оружию. Поэтому, как отметил обозреватель, данная боевая машина не сможет стать полноценным противником высокотехнологичной армии.

Касс подчеркнул, что серьезные достижения F-16 в Ираке и Афганистане ни о чем не говорят, ведь у России очень серьезная противовоздушная оборона. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать, что ему будет вручена «волшебная палочка».