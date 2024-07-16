Известная голливудская актриса Натали Портман представила в Нью-Йорке премьеру сериала «Женщина в озере», в котором сыграла главную роль. Знаменитость решила выбрать для выхода на красную дорожку образ из круизной коллекции Dior 2025.

Натали надела черные мини-шорты и сочетала с удлиненным прозрачным корсетом, выполненным из сетки и бисера. Линию талии знаменитость подчеркнула классическим кожаным ремнем. В качестве обуви актриса остановила выбор на босоножках с тонкими ремешками.

Знаменитость гладко зачесала волосы, уложив их в элегантный пучок на затылке. Спереди она оставила две тонкие пряди волос. В качестве аксессуаров Натали остановила внимание на кольцах и пусетах с бриллиантами. Макияж актрисы был выполнен с акцентом на глаза, а губы покрывала нюдовая помада.

В марте текущего года стало известно о разводе Натали Портман с ее мужем хореографом Бенжаменом Мильпье. Причина развода – неверность супруга. У экс-супругов есть двое детей: 13-летний сын и 7-летняя дочь.