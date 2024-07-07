В Вашингтоне в преддверии предстоящего саммита НАТО состоялась акция протеста против деятельности альянса. Активисты движения No to NATO организовали акцию против альянса и показали ее в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Среди участников этой акции были активисты из различных объединений. Они собрались в церкви в центре города, расположенной неподалеку от Капитолийского холма. Были вывешены плакаты и подняты транспаранты с призывами и требованиями закрытия военных баз США в зарубежных странах и вывода американских военнослужащих из других стран. Также активисты требуют, чтобы США отказались от курса доминирования в НАТО.

«Поддержите народную борьбу за права и освобождение!», «Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США!», «Остановите империализм США!» «США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки!», – такие лозунги были написаны на плакатах и транспарантах активистов.

Лидеры групп активистов выступили с речью во время проведения акции протеста.

Напомним, саммит НАТО должен пройти в Вашингтоне в период с 9 по 11 июля.