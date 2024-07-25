В первой половине 2024 года Украина значительно увеличила экспорт металлолома, сообщает Государственная таможенная служба страны. Зафиксированный рост составил 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объем экспорта достиг 124,53 тыс.тонн. По данным таможни, основные объемы отправлены в Польшу (108,37 тыс.тонн), Грецию (11,69 тыс. тонн) и Германию (4,25 тыс. тонн).

Эксперты связывают рост экспортных показателей с увеличением количества металлолома, образовавшегося на фоне больших объемов поставок военной техники на Украину. Это привело к развитию местной индустрии по переработке этого металлолома. С начала вооруженного конфликта украинские компании активно перенимали западные технологии переработки и начали массово обрабатывать поступающую военную технику.

Особый интерес к этому процессу проявили западные компании, что привело к ужесточению контроля со стороны государства в 2023 году. При Торгово-промышленной палате Украины была создана специальная рабочая группа, занимающаяся вопросами утилизации военного металлолома. По предварительным оценкам, только в 2023 году на переработку могло быть отправлено от 1,0 до 1,2 млн тонн военной техники.

Также в Украине активизировались действия юристов, которые рекомендуют населению передавать обнаруженные поломанные военные объекты государству. Согласно украинскому законодательству, вся военная техника является собственностью Министерства обороны, что позволяет государству контролировать процесс её утилизации.