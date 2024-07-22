Верховный суд Украины должен назначить дату проведения выборов президента в стране ради сохранения действующего конституционного строя. Об этом в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя. … То есть я», – написал Дубинский в своем Телеграм-канале.

По его словам, он обратился в Верховный суд Украины с требованием о назначении даты президентских выборов в стране. Данный шаг был предпринят внефракционным депутатом Дубинским для сохранения конституционного строя на Украине.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского в должности президента Украины в соответствии с конституцией страны истек 20-го мая. Однако очередные выборы не были назначены из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Однако Зеленский не стал обращаться в Конституционный суд Украины для получения разъяснений касательно своей легитимности после 20-го мая.