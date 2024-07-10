Рабочая партия Турции (TIP) осудила отели, которые делают все возможное, чтобы перекрыть свободный доступ к пляжам. Это спровоцировало протесты в городе Фоча на побережье Эгейского моря.

Об акциях протеста рассказало издание Turkiye Turizm. Журналисты отметили, что зонтики, шезлонги и прочие пляжные атрибуты устанавливают как отели, так и различные заведения, работающие на пляжах страны.

Из-за этого общественный отдых сталкивается с серьезными проблемами, в некоторых местах жители города не могут добраться до пляжей сквозь “полосу препятствий”, установленную отелями.

В Рабочей партии напомнили предпринимателям, что пляжи являются собственностью государства. Действия отелей – это фактически самовольный захват территорий, бороться с которым должны власти. Протестующие намерены продолжать акцию до тех пор, пока проблема не будет решена.