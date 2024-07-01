В Черновицкой области на Украине произошло столкновение уклонистов от мобилизации с пограничниками. Портал «Страна.ua» пишет, что один из нарушителей застрелен.

Около 22:00 в воскресенье, 30 июня, пограничники заметили в трехстах метрах двоих мужчин, которые шли к границе с Румынией. При попытке их задержать один из нарушителей использовал баллончик со слезоточивым газом. Другой же ударил достал мачете и ударил военнослужащего по ноге.

В ответ пограничники открыли огонь. Один из мужчин оказался ранен в ногу, второму попали в голову, из-за чего он скончался.

Следственный комитет Украины уже возбудил по этому факту уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Однако зная нынешние порядки в стране, можно быть уверенным, что пограничник останется безнаказанным.