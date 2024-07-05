На курортах Краснодарского края появились огромные полчища комаров, которые атакуют отдыхающих. Туристы рассказывают, что насекомых “будто высыпали из мешка”, настолько внезапно они возникли в Анапе, Новороссийске и Геленджике.

Путешественники, которые часто приезжают отдыхать на эти курорты, отметили, что такого количества комаров не видели никогда.

В местных магазинах уже разметали все фумигаторы, пластины и жидкости для них. Вместо романтических прогулок под Луной отдыхающие предпочитают оставаться в номерах отелей под защитой этих устройств. Однако даже фумигаторы не всегда помогают уничтожать полчища насекомых.

Отдыхающие и местные жители используют все доступные способы борьбы с комарами, поджигая специальные спирали и таблетки, включая в электросеть другие средства, используя спреи от москитов.