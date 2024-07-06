Археологи обнаружили за городом Кастелли на Крите разрушенный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра, датируемый 2000-1700 гг. до н.э. По мнению специалистов, обнаруженные руины являлись ритуальным комплексом. Как знать, возможно, история о Минотавре, описанная в древнегреческих мифах, имеет реальные истоки.

В ходе строительства радиолокационной станции для нового аэропорта были обнаружены руины древнего строения. Конечно же, строительство было приостановлено, а на место находки прибыли археологи.

С высоты птичьего полета руины напоминают гигантское круглое сооружение с восьмью витиеватыми коридорами, между которыми расположились многочисленные комнаты. Ученые предположили, что обнаруженный комплекс, площадью 1800 квадратных метров, являлся своеобразным лабиринтом, возможно, предназначенным для проведения ритуальных жертвоприношений.

Проведя раскопки, специалисты обнаружили фрагменты ритуальной утвари и даже фрагменты костей. После проведенного анализа, специалисты выяснили, что найденные останки принадлежали животным.

Однако специалисты сомневаются, что обнаруженный комплекс как-то связан с легендой о Минотавре. Ведь, согласно легенде, лабиринт Минотавра был расположен под дворцом царя Миноса. А от места обнаружения руин в Кастелли к древнему Кноссу необходимо преодолеть не менее 30 километров. Так что связь этого древнего строения с тайной о Минотавре ничтожно мала.