Издание What’s the Jam сообщает, что на Кипре группой археологов во время раскопок были обнаружены руины древнего храма, возрастом 4 тысячи лет. Примечателен тот факт, что внутри помещения ученые нашли останки, принадлежащие молодой девушке. Специалисты предполагают, что она была замурована внутри храма с целью жертвоприношения.

Загадочный храм был найден археологами во время проведения раскопок в Лимасоле, а точнее – в деревне Эрими. По словам руководителя группы археологов, профессора из Сиенского университета в Италии, сотрудничающего с Департаментом древностей Кипра Луки Бомбардьери, люди населяли данный регион порядка 4 тысяч лет назад.

«Недавние раскопки привели к открытию старейшего священного здания, засвидетельствованного на Кипре. Обнаружение ритуального храма, представляющего идеологическую ценность, имеет огромное значение для изучения древней культуры народностей, проживающих на этой территории», – подчеркнул Лука Бомбардьери.

Отмечается, что внутри храма находились останки молодой девушки. По всей видимости, она была принесена в жертву божествам. Ученые обнаружили на черепе следы сильного удара. Также на ее груди лежал большой камень. По всей вероятности, чтобы она не смогла подняться, если вдруг выжила после удара.