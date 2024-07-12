Украинский актер и оперный певец Игорь Воронка, воевавший на стороне ВСУ в зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован российскими силами. О смерти заслуженного артиста Украины сообщили украинские средства массовой информации, ссылаясь на его супругу Марину Раевскую.

Игорь Воронка погиб в зоне боевых действий 6 июля. Ему было 49 лет. Как сообщила супруга Воронки, о смерти мужа она узнала от его сослуживцев. Она заявила, что так как территория, где погиб украинский артист, уже находится под контролем российской армии, то его тело не было эвакуировано украинской стороной с поля боя. Официально он числится пропавшим без вести.

«Мы потеряли замечательного мужа, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах», – написала в социальной сети супруга артиста Марина Раевская.

Игорь Воронка вступил в ряды ВСУ в 2022 году, отправившись воевать против ВС России. До этого он являлся ведущим артистом Национальной академической капеллы «Думка».