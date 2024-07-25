Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали 18-летнего подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«193 часов беспрерывной работы огромной команды оперативных сотрудников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, а также сотрудников службы безопасности Украины», – написал глава МВД Украины.

По его словам, у силового ведомства есть достаточно доказательств, чтобы с уверенностью заявить о причастности 18-летнего жителя города Днепр (ранее Днепропетровск) к убийству языковеда Ирины Фарион во Львове. Клименко отметил, что для поиска злоумышленника сотрудникам полиции пришлось обыскать более 100 гектаров леса, а также изучить десятки часов записей камер видеонаблюдения.

Для совершения преступления задержанный снимал не менее трех квартир в городе Львов. Глава МВД отметил, что задержанный гражданин является всего лишь исполнителем, поэтому главная задача следствия – выйти на заказчика.