ВС РФ нанесли мощный удар авиабомбами ФАБ по скоплению личного состава ВСУ в Торецке. Видео этой атаки в Сети опубликовали украинские Телеграм-каналы.

На записи, сделанной с авторегистратора, видно, как впереди поднимается в небо огромный столб дыма. На этом месте находились позиции украинской армии. Отмечается, что ВСУ понесли серьезные потери личного состава, однако точные цифры пока не приводятся.

Торецк (ранее Дзержинск) является сейчас одной из наиболее горячих точек в ДНР. ВС РФ продолжают наступление на расположенное рядом с городом село Нью-Йорк (Новгородское), где два батальона противника уже оказались в окружении.

Для удара, запечатленного на видео, применялись авиабомбы с модулем планирования и навигации, которые превратились в весьма опасное оружие. ВСУ не в состоянии с ними сделать что-либо, так как ПВО просто не обнаруживает эти боезаряды.