В четверг, 4 июля, ВС РФ нанесли удар по морскому порту города Черноморск (Ильичевск) Одесской области. После прилета ракеты “Искандер” в небо поднялись огромные столбы черного дыма, пишет издание “МК”.

Именно этот порт стал целью ВС РФ, так как находящиеся там сухогрузы используются в качестве платформ для пусковых установок, с которых ВСУ обстреливают Севастополь и Крым ракетами ATACMS.

По сведениям, полученным от координатора Николаевского подполья, в Черноморске были поражены административное здание порта, где как раз находились иностранные наемники ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры и ангары.

18 наемников были уничтожены на месте, еще 30 с ранениями находятся в медицинских учреждениях города и областного центра. Установить, из какой страны они приехали, не удалось, известно лишь, что в порту они появились всего пару дней назад.

Также, по сообщениям местных жителей, в порту уничтожены контейнеры, в которых хранилось вооружение, подготовленное для отправки на фронт.