Молодая британка живет в домике на дереве, чтобы сэкономить на жилье

Отец 20-летней Элси Суонсборо построил дочери дом на дереве, когда ей было 13. Сейчас она студентка местного университета и из экономии живет в этом детском домике. Источник: Focus online.

У Элси, продолжающей учебу, мало денег и ей было сложно найти недорогую квартиру. Тогда она вспомнила о своем двухэтажном домике на дереве, расположенном в саду родительского дома в г. Гилфорд (графство Суррей) и переехала жить туда.

«Все начиналось как обычный игровой домик, но теперь он помогает моей дочери сэкономить на жилье», – заявил 54-летний Бен Суонсборо для издания Sun.

По его словам, домик был построен из переработанной древесины, в нем витражные окна и есть световой люк на крыше, позволяющий по ночам наблюдать звезды. Затраты на постройку в 2017 году составили около 9 500 евро (608 тыс. руб. по курсу 2017 года), однако сейчас это домик оценивается уже в 59 000 евро (свыше 5,6 млн руб.).

«После создания дома для Элси я построил несколько других садовых домиков и домов на деревьях, но ни один из них не сравнится с «грибной двухэтажкой» моей дочери», – отметил Бен.

«Моя жена любит заниматься там йогой. А Элси ночует там после учебы и устраивает иногда вечеринки. Мы иногда выставляем наш домик на дереве на Airbnb. Гостям нравится останавливаться в этом доме, он окупает себя, хотя это никогда не было моей целью. Сейчас в Англии жизнь сильно подорожала и этот домик оказался выгодной инвестицией для дочери, выдавшей в 2017-м целых 500 евро своих сбережений на его строительство».

В дома на колесах

Тысячи британских пенсионеров отказываются от съемного жилья, переезжая в автодома-караваны.

Поскольку жилье в королевстве становится все более дорогим, многие ищут альтернативные варианты проживания. Немецкое издание «Фокус онлайн» рассказало о британской паре, публикующей свои ютуб-видео, в которых описывается, как им удается сэкономить тысячи фунтов (т.е. сотни тысяч рублей), переехав в дом на колесах.

Ивану и его жене, авторам канала Caravan Life UK, пришлось покинуть съемную квартиру в Линкольншире, потому что домовладелец решил ее продать. Как объяснил Иван, ему с партнершей дали восемь недель, чтобы съехать. В Великобритании это возможно благодаря специальному постановлению, согласно которому арендодатель вправе расторгнуть соглашение со своими арендаторами без необходимости обосновать это решение. Чтобы не пришлось ночевать на улице, эти пенсионеры вложили все свои сбережения в автодом и живут в нем.