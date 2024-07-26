Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», выполняющие боевые задания в зоне проведения специальной военной операции, находятся под защитой стрелков из состава мобильных огневых групп от угрозы с воздуха. При этом российские бойцы получили новый тип боеприпасов «Перехват» для борьбы с FPV-дронами ВСУ.

«Начали использовать новый боеприпас “Перехват”, в котором шесть шариков сплетены между собой сетью. Позволяет очень эффективно работать по FPV-дронам противника», – рассказал стрелок мобильной огневой группы с позывным «Младшой» в ролике, опубликованным пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

По его словам, новые боеприпасы позволяют поражать ударные дроны противника с одного-двух выстрелов на расстояние в 100 метров. Сетка из шариков в полете раскрывается и поражает площадь примерно одного квадратного метра. Также стрелки применяют для уничтожения дронов противника и дробовые боеприпасы номер пять с контейнером и без.

Использование дроби и новых боеприпасов «Перехват» для ружей 12-го калибра позволяет значительно увеличить шансы уничтожения вражеских дронов по сравнению с использованием автоматического оружия.