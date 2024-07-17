Украина и Россия провели успешный обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории домой вернулось 95 военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своем Телеграм-канале.

По данным оборонного ведомства, в результате переговорного процесса между украинской и российской сторонами удалось организовать обмен пленными в формате 95 на 95 человек. Объединенные Арабские Эмираты выступили посредниками в переговорном процессе, благодаря чему обмен пленными стал возможен. Украинская сторона также подтвердила факт обмена военнопленными.

Освобожденные из плена ВСУ российские военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, где им окажут медицинскую и психологическую помощь. Раненые бойцы пройдут курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.