Военнослужащие российской армии могут рассчитывать на крупное денежное вознаграждение за первый сбитый в зоне проведения специальной военной операции истребитель F-16 ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Российской Федерации.

По данным российского оборонного ведомства, военнослужащие ВС РФ могут получить крупное денежное вознаграждение в случае успешного перехвата истребителей F-15 или F-16 в зоне проведения специальной военной операции. Выплата за первый сбитый западный истребитель составит 15 миллионов рублей.

Ранее журналист Юрий Баранчик заявил, что в Сети появилась информация о поступлении первых истребителей F-16 на территорию Украины. По предварительным данным, четыре западных истребителя в модификации Block 52+ были доставлены в окрестности Одессы. Предположительно командование ВС Украины планирует использовать истребители F-16 для атаки на Крым.