В зоне проведения специальной военной операции российские танкисты нанесли огневое поражение украинской армии. Соответствующие кадры боевой работы танкистов ВС РФ были опубликованы Министерством обороны.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как экипаж боевой машины Т-72Б3 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» готовится к выполнению боевого задания. Далее на кадрах, снятых разведывательным беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть боевую работу российского танка по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевого задания российские танкисты уничтожили минометные расчеты, пулеметные точки, склад боеприпасов и личный состав ВС Украины.

Ранее стало известно о размере денежного вознаграждения за первый сбитый в зоне СВО истребитель F-16 ВСУ. В российском оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие ВС РФ могут получить 15 миллионов рублей за сбитый в небе Украины западный истребитель.