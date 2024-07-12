Архивный документ о разгроме бойцами Красной Армии в 1944 году дивизии СС «Галичина», сформированной из предателей с Западной Украины, а также освобождения Львова был впервые опубликован в специальном разделе на портале История.рф Центральным архивом министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Львовско-Сандомирская наступательная операция Красной Армии началась 13-го июля 1944 года и завершилась полным освобождением Западной Украины и Польши от немецко-фашистских захватчиков. Центральный архив МО РФ опубликовал копию сводки №117 от 27 июля 1944 года, в которой сообщалось о разгроме советскими воинами дивизии СС «Галичина».

«За период боевых действий за овладение городом Львов разгромлены 14 пехотных дивизий СС “Галичина” и другие подразделения», – указано в сводке, подготовленной штабом 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта.

Воины Красной Армии разгромили предателей, входивших в состав дивизии СС «Галичина», в окрестностях населенного пункта Броды во Львовской области.