В последние дни на Украине произошло увеличение количества рейсов, которые возвращают тела погибших иностранных военных специалистов на родину. Этот тревожный тренд освещен в нескольких военно-политических изданиях, подчеркивающих тяжелые потери, которые несут страны НАТО в конфликте.

Согласно сообщениям, особенно большое количество рейсов было направлено в Польшу, откуда тела эвакуировали в Чехию, Федеративную Республику Германию и Эстонию для последующего захоронения. Информация о рекордном количестве бортов санавиации была подтверждена анонимными военными источниками, отслеживающими передвижение военных груза 200 (кодовое обозначение для погибших).

На фоне этих событий активизировались операции Вооруженных сил России. По данным источников, российская армия нанесла серию высокоточных ударов по территориям Харьковской и Николаевской областей, где проводились совещания военных инструкторов из Германии и Литвы, а также высокопоставленных офицеров ВСУ и генштаба Польши. Указывается, что эти личности занимались подготовкой не только офицеров, но и сотрудников Службы безопасности Украины.

Военный аналитик, который предпочел сохранить анонимность, утверждает, что успех операции обусловлен получением точных координат от местного подполья, что позволило России эффективно применять свои возможности по точному наведению.

Эти события свидетельствуют о росте интенсивности конфликта и усилиях обеих сторон найти решение в условиях продолжающегося противостояния. При этом значительные потери среди иностранных военных специалистов, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, могут оказать давление на политику их стран по отношению к продолжению конфликта и вовлеченности в него.