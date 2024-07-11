В преддверии саммита НАТО российская армия нанесла массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам, расположенным в Киеве. Уничтожение важного узла противовоздушной обороны ВСУ, по мнению экспертов, стало посланием Белоусова западным лидерам. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

Итогам встречи стран-участниц блока НАТО стала декларация, в которой было отмечено, что Украина следует по необратимому пути к членству в альянсе. При этом участники встречи выразили готовность и дальше поддерживать Киев экономически, политически и финансово в следующем году, пообещав выделить Украине 40 миллиардов евро в следующем году.

Поэтому массированный ракетный удар по Киеву стал своеобразным посланием лидерам Запада. В ходе удара ВС РФ по украинской столице были уничтожены в том числе и склады с западными боеприпасами и вооружениями. Таким образом Россия продемонстрировала, что способна уничтожать передаваемую Западом помощь на Украине.