31 июля российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». В результате атаки применялись также 89 дронов «Герань», которые участвовали в ударах по целям в Харьковской области.

Особенно значимым стал удар по казармам с личным составом националистической группировки «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в России), расположенным в Чугуеве Харьковской области. Об этом также сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил, что удар был нанесен в 04:45. В этом районе находились не только бойцы батальона «Кракен», но и наемники из стран НАТО. Выбраться из здания не удалось никому.

Ранее стало также известно об ударах по Киевской области, непосредственно по столице, а также аэродромам в Миргороде, Кривом Роге и Вознесенске.