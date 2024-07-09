Депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой на законодательном уровне закрепить возможность использования охотничьего оружия в зоне спецоперации российскими бойцами. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС.

Миронов направил официальное письмо на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова с данной инициативой. По словам депутата, одним из наиболее эффективных средств для уничтожения беспилотников противника, включая и FPV-дроны, являются обычные охотничьи ружья. В настоящий момент российские военнослужащие, имеющие лицензии охотников, вынуждены отправляться домой в командировку, чтобы привезти в зону боевых действий ружья.

Миронов предлагает в «максимально короткие сроки» разработать изменения в действующее законодательство, чтобы российские военнослужащие могли беспрепятственно использовать охотничье оружие в зоне проведения специальной военной операции.