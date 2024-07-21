Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ перехватили переговоры в эфире между украинскими боевиками с позывными “Терен” и “Абрикос”. Они в открытую обсуждали стрельбу по мирным жителям Красногоровки в ДНР.

Сперва боевики говорили об ударе ВС РФ по позициям украинской армии, однако затем внимание “Абрикоса” переключилось на двух пожилых женщин, которых заметил “Терен”.

“Значит, слушай, “Терен”. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?”, – говорится в текстовой расшифровке радиопереговоров, полученных РИА Новости от российских штурмовиков.

Собеседник тут же ответил, что сообщение принял, однако слишком поздно, так как “бабульки ушли далеко” и стрелять по ним бесполезно.

После этого “Абрикос” возвращается к обсуждению прилета на позиции ВСУ с третьим боевиком с позывным “Бизон”.