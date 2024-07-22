В районе Урожайного на Южно-Донецком направлении бойцы 40-й гвардейской бригады морской пехоты обнаружили раненого украинского военнослужащего. Они оказали ему необходимую первую помощь, сообщило Минобороны РФ.

Выяснилось, что украинский боевик служит в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Ранение он получил в бою, причем сослуживцы выручать его не стали, бросив умирать.

Военнослужащий выразил признательность и благодарность российским морпехам, которые могли бы просто пройти мимо, но подобрали его и оказали медицинскую помощь.

Украинские пленные часто рассказывают, что ВСУ не эвакуируют раненых и убитых с поля боя, их просто бросают на произвол судьбы.

Урожайное в данный момент находится под контролем российских войск.