ВС Украины в ночь на 9 июля снова атаковали российские регионы с применением ударных беспилотных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Всего перехвачено 38 вражеских дронов, рассказали в военном ведомстве. Больше всего БПЛА было запущено по Ростовской области – 21 единица, все они уничтожены средствами ПВО.

Семь дронов атаковали Курскую область, пять – Астраханскую, три – Белгородскую и еще два – Воронежскую области.

Ранее в Сети появились видео пожаров на нефтебазе в городе Калач-на Дону, который атаковали несколько украинских беспилотников. Официальной информации об этом ударе пока нет. Не исключено, что возгорание спровоцировали обломки сбитых вражеских БПЛА.