Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате и уничтожении 39 украинских беспилотников в пяти регионах страны в ночь на 29 июля. События развернулись на фоне обострения напряженности в регионе.

По официальным данным, противовоздушная оборона России сбила 19 дронов над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, три — над Воронежской и еще три над Ленинградской областью. Эти действия, сообщил официальный источник, являются очередной “террористической атакой” со стороны украинского режима.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 беспилотников самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями», — говорится в официальном сообщении.

В распоряжении ВСУ появились беспилотники, которые способны преодолевать более 1000 километров и долетать до Санкт-Петербурга и Ленобласти.