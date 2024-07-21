Украинские военные осознали бесполезность попыток сдерживать натиск ВС РФ в Красногоровке и сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видео штурма 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск “Юг”. На кадрах видно, как бойцы проводят мероприятия по зачистке многоэтажных домов в Красногоровке.

Боевики ВСУ в подавляющем большинстве не пытаются оказывать сопротивление, они сразу же принимают решение сложить оружие.

Ранее сообщалось, что в Красногоровке украинские военные стреляли из артиллерии по гражданскому населению, пытавшемуся эвакуироваться из населенного пункта. Бойцы ВС РФ, рискуя собственными жизнями, на себе вынесли слепую женщину, которая с трудом ходит после микроинсульта.