Санитарный инструктор сержант Бактияр Джунушалиев героически повел себя под интенсивным вражеским огнем. Рискуя собственной жизнью, он спас жизни 15 российских бойцов, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Джунушалиев в ходе специальной военной операции неоднократно оказывал медицинскую помощь военнослужащим в самых сложных условиях. Причем делал это качественно и своевременно. В одном из боев он совершил настоящий подвиг.

Санинструктор прямо на поле боя, под плотным обстрелом украинских боевиков, оказал первую помощь 15 раненым военным. После этого он предпринял все необходимые меры для эвакуации и вынес бойцов в безопасное место.

Затем сержант всех военнослужащих переправил в полевой госпиталь.

Также военное ведомство рассказало о подвиге гвардии сержанта Алексея Алхимова, который возглавил колонну автомобилей с боеприпасами и провел ее к подразделениям ВС РФ под огнем противника. Военнослужащий грамотно использовал особенности ландшафта и сумел вывести колонну к своим без потерь.