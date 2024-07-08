Минобороны РФ опровергло все обвинения украинской стороны в ударе по детской больнице “Охматдет” и другим гражданским объектам в Киеве. Фото и видео, которые на Украине выдают за попадание российской ракеты, как раз доказывают, что по зданию попал зенитный боезаряд украинской ПВО.

“Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца”, – заявили в военном ведомстве.

На видеозаписи хорошо видно, что ракета, выпущенная из размещенного в жилых кварталах зенитно-ракетного комплекса падает прямо на гражданский объект. Характер разрушений также указывает на это, подчеркнули в Минобороны.