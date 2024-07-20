На окраине одного из населенных пунктов российское подразделение оказалось под интенсивным огнем вражеской артиллерии. Капитан ВС РФ Александр Рвачев получил осколочное ранение в голову, однако остался в сознании и продолжил руководить своими подчиненными, рассказал портал aif.ru со ссылкой на Минобороны России.

Группа штурмовиков под командованием капитана Рвачева должна была освободить населенный пункт, однако противник затеял контратаку с применением артиллерии и дронов. Но несмотря на ранение в голову, командир умело руководил бойцами. В результате контратака была успешно отбита.

Кроме того, штурмовики взяли под контроль село и дождались подхода основных сил, продолжая отбиваться от вражеских атак.