Наемники так называемого “Интернационального легиона” ВСУ уже в открытую требуют в эфире эвакуации с поля боя и кричат о своих колоссальных потерях. Об этом на видео от Минобороны России сообщил оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным “Горыныч”.

Он рассказал о радиоперехватах, осуществляемых с использованием комплексов радиоразведки “Торн” и отметил, что иностранные военнослужащие даже не пытаются как-то маскировать свои передачи. Так, британские подразделения, которые находились в зоне ответственности группировки “Север”, открыто кричали о большом количестве раненых и погибших.

Также как наемники, так и и подразделения ВСУ требуют подкрепления, причем им нужны “опытные и нормальные” боевики. Подобные радиоперехваты дают возможность не только оценить ситуацию на поле боя и положение определенных украинских частей, но еще и установить местоположение противника.