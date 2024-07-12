Минобороны Великобритании не в восторге от разрешения нового премьер-министра страны Кира Стармера использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Отмечается, что глава правительства “слишком много на себя берет”.

Издание The Telegraph написало, что Стармер не делал никаких официальных заявлений по этому поводу, однако президент Украины Владимир Зеленский уже во всеуслышание заявил, что получил разрешение бить британскими ракетами по российской территории.

“С точки зрения оперативной безопасности, чем меньше вы говорите о том, что можете сделать, тем эффективнее это будет”, – заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат, который прокомментировал недовольные заявления Минобороны страны.

Ранее заявление Зеленского прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он высказался в том духе, что Стармер официально ничего подобного не заявлял, но разрешение атаковать Россию – это очередная попытка достичь максимальной эскалации конфликта на Украине.