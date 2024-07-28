Тимур Бажаев, сын известного российского миллиардера Мусы Бажаева, был задержан после инцидента с применением насилия против сотрудника полиции в Москве у Лужников. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Конфликт произошел 27 июля 2024 года. Тимур Бажаев вступил в стычку с начальником отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александром Манохиным. По информации Следственного комитета РФ по Москве, инцидент начался, когда Бажаев пытался пройти на территорию Лужников через служебную калитку на Лужнецкой набережной. В этот момент там усиливали меры безопасности из-за подготовки к массовому мероприятию.

Сотрудник полиции, находившийся на посту, не разрешил Бажаеву пройти через закрытую калитку, предложив воспользоваться общим входом с досмотром. В ответ на это Тимур попытался перелезть через забор и ударил полицейского, пытаясь спровоцировать драку. В итоге Бажаев был задержан и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, который ссылается на свидетельства очевидцев, Бажаев проявил агрессию после отказа в проходе.

Муса Бажаев, отец задержанного, в комментарии телеканалу РЕН ТВ выразил сомнения в виновности своего сына, заявив, что не верит в его причастность к инциденту. Однако он также подчеркнул, что если Тимур действительно виноват, то должен будет ответить перед законом.