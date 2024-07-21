Российские пилоты истребителей-перехватчиков не допустили нарушение государственной границы в небе над акваторией Баренцева моря, развернув пару стратегических бомбардировщиков ВВС США восвояси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Телеграм-канале ведомства.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», – сообщает пресс-служба Минобороны России.

Над акваторией Баренцева моря в непосредственной близости от государственной границы российские пилоты перехватили пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Американские пилоты выполнили разворот от госграницы РФ при приближении российских истребителей-перехватчиков. После выполнения задачи пилоты МиГ-29 и МиГ-31 ВКС РФ смогли благополучно вернуться на аэродромы базирования.