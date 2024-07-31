Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прокомментировал новость о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Как заявил Богданов, Москва считает абсолютно неприемлемым политическое убийство Хании.

«Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», – заявил дипломат, добавив, что данная ситуация очень плохо отразиться на переговорном процессе в Дохе.

Утром 31 июля стало известно о смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. По сообщению издания Tasnim, произошла атака со стороны Израиля на резиденцию Хании в Тегеране. Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Масуда Пезешкиана.

Исмаил Хания являлся политическим руководителем ХАМАС с 2017 года. В результате удара Израиля по сектору Газа в апреле 2024 году трое сыновей Хании погибли.

В ХАМАС подтвердили гибель Хании, отметив, что в связи с произошедшим проводится расследование, результаты которого будут объявлены позже.