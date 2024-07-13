Министерство иностранных дел КНР обвинило США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны из-за подписанного американским президентом Джо Байденом законопроекта «о содействии разрешению тибетско-китайского спора». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД КНР.

«Китай выражает решительный протест в этой связи, и уже сделал Соединенным Штатам строгое представление», – указано в опубликованном заявлении китайского МИД.

По словам китайских дипломатов, Тибет является неотъемлемой частью Китая с давних времен, поэтому данный вопрос является внутренним делом Пекина. Поэтому любые попытки внешних сил подавить Китай, используя тибетский вопрос, никогда не увенчаются успехом.

МИД КНР подчеркнуло, что Пекин готов на решительные меры для обеспечения защиты собственного суверенитета, безопасности и интересов в случае, если Вашингтон продолжит действовать, не учитывая интересы Китая.