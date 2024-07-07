Внутри демократической партии США среди главных кланов Байдена, Обамы и Клинтон начался процесс раскола, который с каждым днем усиливается, вызывая недовольство и недоверие внутри у членов партии. Об этом сообщается в издании Financial Times, ссылающегося на сторонников демократов.

В материале издания отмечается о негативном отношении Байдена к членам партийного крыла «Лиги Плюща». У действующего президента США произошел конфликт с Обамой, поддержавшего выдвижение на пост президента кандидатуры Хиллари Клинтон. При всем при том, что Обама и Клинтоны пребывали в конфликте с 2008 года во время конкуренции во время выдвижения от демократической партии своих кандидатур на пост президента США.

Автор материала также отмечает, что напряжение внутри партии растет с каждым днем, а масла в огонь подлил провал дебатов Байдена. Как рассказал стратег демократов Хэнк Шейнкопф, внутри партии нет единства, а ее члены конфликтуют между собой.