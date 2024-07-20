На Донбассе приближается финальная битва за регион, уверен военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис. Он пояснил, что оборона ВСУ уже трещит по швам и совсем скоро Киев больше не сможет сдерживать натиск ВС РФ.

Эксперт не называет точные сроки, он считает, что сил у Киева может хватить еще на три или даже четыре месяца. Но когда ВС РФ в результате тяжелых боев возьмут под контроль еще больше населенных пунктов, развернется кульминационное сражение, которое и решит судьбу Донбасса.

По словам Меркурис, дезорганизованность украинской обороны уже видна невооруженным глазом, бойцы ВСУ теряют мотивацию продолжать боевые действия. Они совершенно деморализованы и не в состоянии сдерживать атаки российских войск.