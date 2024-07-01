Россия преподнесла Украине очередной неприятный сюрприз. Она начала использовать авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК, которые являются страшным и разрушительным оружием, рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

Он напомнил, что вес этой бомбы составляет 3 тысячи килограммов. При попадании по объектам военной инфраструктуры, она уничтожает хорошо укрепленные командные и опорные пункты, любые другие цели вместе с личным составом ВСУ.

По словам Меркуриса, удары этими бомбами влекут за собой ужасающие для ВСУ последствия. При этом Киев ничего не может с этим поделать – авиабомбы не перехватываются ПВО, а самолетам-носителям, благодаря модулю планирования и коррекции, не нужно входить в зону действия противовоздушной обороны Украины.

Ранее эксперт из США Брэндон Вейхерт заявил, что Россия использованием авиабомб ФАБ-3000 перевела конфликт на совершенно новый уровень, на котором Украине будет крайне тяжело спасать свои позиции от ударов с воздуха.