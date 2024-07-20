Жители микрорайона Россинского в Краснодаре вышли на стихийный митинг из-за ежедневных отключений электроэнергии, перекрыв движение по одной из улиц города. Приехавший к людям мэр Краснодара Евгений Наумов предложил приковать его к столбу наручниками, пока не будет решена проблема с подачей электричества.

«Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», – заявил Наумов.

Соответствующие кадры общения мэра Краснодара с участниками стихийного митинга были опубликованы авторами Телеграм-каналов «Краснодар и край» и «Осторожно, Новости». По словам Наумова, проблемы с подачей электроэнергии в дома, расположенные по улице Кирилла Россинского, возникли из-за поврежденного силового кабеля.

Мэр Краснодара заверил людей, что коммунальные службы уже тянут новый кабель для устранения проблем с подачей электричества в дома жителей. При этом Наумов заверил участников митинга, что не покинет место проведения митинга пока проблема не будет устранена, предложив приковать себя наручниками к столбу.