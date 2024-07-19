В сезоне 2024/2025 самым высокооплачиваемым игроком испанской Ла Лиги будет совсем не новичок «Реала» Килиан Мбаппе. Об этом рассказало издание Capology.

По информации аналитиков, первое место по уровню доходов займет голландец Френки де Йонг из «Барселоны», которому заплатят 37,5 миллионов евро.

На второй позиции оказался нападающий «Барселоны», поляк Роберт Левандовски. Он заработает за новый сезон 33,3 миллиона евро.

Мбаппе, который в этом году начинает играть за мадридский «Реал», получит 31,3 миллиона евро.

Напомним, звездный футболист сборной Франции провалил Евро-2024. Во многом из-за его не слишком удачных действий команда выступила совсем не на своем уровне и вылетела в полуфинале от будущих чемпионов – сборной Испании.