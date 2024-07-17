Боевики ВСУ окончательно утратили человеческий облик и ведут боевые действия в западной манере. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, который прокомментировал появление в Сети видео с расстрелом российского пленного нацистами “Азова” (террористическая организация, запрещенная в РФ).

“Они перешли на западный образец управления войсками, где офицеры на передке не присутствуют, а управляют своими подразделениями дистанционно. Поэтому там творится черт знает что — содомия, алкоголизм, наркомания”, – цитирует аналитика издание “МК”.

Ранее командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов заявил, что штурмовиков 5-й бригады ВСУ, взятых в плен, российские бойцы накормили и напоили, оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. Украинские же боевики не способны вести себя по человечески.

Ранее в Сети появилось видео расстрела безоружного российского солдата, оказавшегося в плену у нацистов. Он был ранен и попросил о помощи, но боевики “Азова” просто его убили.