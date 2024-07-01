Бизнесмен и изобретатель Илон Маск прокомментировал дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост Дональдом Трампом.

Он отметил, что «проблемы с головой» у Байдена стали для американцев мощным объединяющим фактором.

«Впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то единогласно соглашались», – отметил предприниматель.

Маск назвал поведение Байдена на дебатах «когнитивной деградацией». Президент США отвечал на вопросы невпопад, мямлил, слишком медленно формулировал свои мысли, будучи не в состоянии сконцентрироваться на одной теме. Кроме того, после окончания этого «поединка» глава государства некоторое время стоял и ждал, пока жена уведет его со сцены.

Многие политики противоборствующих партий США уже заявили, что Байден не в том состоянии, чтобы продолжать руководить страной.