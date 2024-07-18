Американский миллиардер Илон Маск опубликовал на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) пост о немецком комике Себастьяне Хотце, публиковавшем сообщения с одобрением покушений на Трампа и самого Маска.

«Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства?», – заявил американский бизнесмен.

При этом Илон Маск отметил в своем посте аккаунт немецкого канцлера Олафа Шольца, чтобы получить от него комментарий. Ранее немецкий комик Хотц написал оставил комментарий под одним из постов Маска. Американский миллиардер написал на своей страничке, что может погибнуть при загадочных обстоятельствах, поскольку уже были попытки покушения на его жизнь. При этом Хотц заявил, что ничего не дает ему большей надежды, чем это высказывание американского бизнесмена.

Примечательно, что Себастьян Хотц также положительно прокомментировал новость о покушении на Дональда Трампа. Комик работает на государственном предприятии RBB «Радио Берлина и Бранденбурга» и получает зарплату от из немецкого бюджета. Шольц пока никак не отреагировал на данную ситуацию.