Авиация нанесла ответный удар по базе террористов в Мали, где находились ваххабиты, туареги и бойцы ВСУ. По информации, полученной из надежных источников, эта атака был возмездием за недавнюю засаду, в которой пострадали бойцы ЧВК «Вагнер».

Авиаудар полностью уничтожил базу террористов, причастных к нападению на российских наемников. Сообщается, что в результате операции были ликвидированы более сорока боевиков. Удар был нанесен турецким беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2.

Недавняя засада, в которой пострадали бойцы ЧВК «Вагнер», вызвала широкий резонанс и потребовала решительных ответных действий. Напомним, что во время той атаки погибло 82 члена ЧВК «Вагнер», включая командира 13-го штурмового отряда Сергея Шевченко с позывным «Пруд». Это событие стало катализатором для проведения операции возмездия.

“Удар был необходимым шагом для восстановления справедливости и демонстрации решимости”, — отметили представители командования.

Тем не менее, учитывая, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» остаётся в плену у боевиков, специалисты опасаются за их жизни.

«Бойцы частной военной компании могут быть убиты», — заявляют эксперты, подчеркивая необходимость дальнейших действий для спасения пленных.

Операция возмездия стала важным этапом в противостоянии террористическим группировкам в регионе и демонстрирует решимость российских сил ответить на любые атаки.