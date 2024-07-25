Российский разведчик нарвался на противопехотную мину и получил тяжелое ранение в зоне боевых действий под Часовым Яром. По информации телеграм-канала «Mash на Донбассе», он был вынужден самостоятельно ампутировать свою руку, чтобы спастись от верной смерти.

Повреждения оказались настолько серьезными, что руку необходимо было немедленно ампутировать для предотвращения дальнейших осложнений. К сожалению, его товарищи, оказавшиеся рядом, не смогли помочь ему в этом.

Не желая сдаваться и полный решимости выжить, солдат воспользовался ножницами из медицинской аптечки и сам провел ампутацию. Этот акт отчаянной смелости позволил ему добраться до квадроцикла, на котором медики немедленно отправили его к полевым хирургам.

На момент доставки в медицинский пункт разведчик уже потерял значительное количество крови, а также имел ранения ступни и множественные осколки в голове и теле. Несмотря на тяжесть травм, бойцу удалось выжить, что стало возможным благодаря его несгибаемой воле и профессионализму медицинского персонала.